◆男子テニス▽香港オープン第６日（４日・香港）元世界ランキング４位、現同１０６位の錦織圭（ユニクロ）が決勝に進んだ。準決勝は同５０位で１９歳の商竣程（中国）と対戦。第１セット４―３となった時点で、相手が棄権した。錦織のツアーでの決勝進出は優勝した２０１９年１月のブリスベン国際以来、約６年ぶり。コート上のインタビューではこの２日間、高熱で苦しんでいたという相手を「回復して全豪で復帰するのを期