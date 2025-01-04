◆第５９回シンザン記念・Ｇ３（１月１３日、中京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１月４日、栗東トレセンマイエレメント（牝３歳、栗東・福永祐一厩舎、父エピファネイア）は、新コンビを組む坂井瑠星騎手が乗り、ＣＷコースで３頭併せを行った。直線で最内に入るとしっかり追われて、真ん中のアスクセクシーモア（３歳未勝利）と併入し、外のルージュレアリーズ（３歳未勝利）には３馬身先着した。時計は６ハロン