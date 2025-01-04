◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」（４日、東京ドーム）新日本プロレスは４日、東京ドームで「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ１９ｉｎ東京ドーム」を開催した。第４試合の「棚橋弘至ファイナルロード・ランバージャックデスマッチ」で来年１・４東京ドーム大会で引退する棚橋弘至がＥＶＩＬとランバージャックデスマッチで激突した。ランバージャックデスマッチは「選手が場