俳優レオナルド・ディカプリオが、「結婚を考えていない」と報じられた。昨年11月に50歳の節目を迎えたディカプリオは「25歳以下しか付き合わない」というルールを“克服”し、26歳のモデルの恋人ヴィットリア・チェレッティにプロポーズをしたと噂されていたが、実際には結婚をするつもりがないと関係者が明かした。 【写真】『タイタニック』カップル！ケイト・ウィンスレット＆ディカプリオのツーショット