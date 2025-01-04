「ニューイヤーカップ」（４日、川口）小林瑞季（３３）＝川口・３２期＝が３日目９Ｒの準決を快勝し、地元の正月レースで初優出を果たした。７番手から内々から追い込み、快調に逃げた古木賢（川口）を６周３角で差し切った。初日から２、２、１着とオール２連対でのファイナル進出だ。「ヘッド周り、電気、キャブをやりましたが、初日のレース後に下周りをやって、ロッドを替えた効果が出ています。試走タイムは出ないけど