「全国高校サッカー選手権・準々決勝、東福岡０（５ＰＫ４）０静岡学園」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム））東福岡（福岡）がＰＫ戦の末に静岡学園（静岡）を破った。優勝経験校同士の対決を制し、優勝した１５年度大会以来、９年ぶりの４強入りを決めた。守り勝った。前半は互いに互いに大きな決定機なく終了。後半に入ると徐々に静岡学園が優勢となり、押し込む展開が目立った。ただ東福岡も鉄壁に守備でゴールを