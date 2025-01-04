『Over Drive』や『DAYS』などの人気スポーツ漫画を手掛けてきた安田剛士氏が現在連載中の『青のミブロ-新選組編-』（講談社）は、「ミブロ」こと壬生浪士組（および新選組）を題材にした歴史漫画である。2024年10月からアニメ化、2025年1月11日には第2クールがスタートする『青のミブロ』はシリーズの第一部に相当し、原作では八月十八日の政変（文久の政変）を経て、会津藩から「新選組」の名を拝命するまでが語られた。そして第