立憲民主党の野田佳彦代表が1月4日、三重県伊勢市で記者会見し、与党との大連立について「考えていない」と否定しました。立憲の野田代表らは4日、伊勢神宮を参拝し、年頭の会見を行いました。夏の参院選の目標として「少なくとも改選議席の与党過半数割れを実現する」と述べ、石破総理がラジオ番組で言及した大連立の可能性を否定しました。立憲民主党 野田佳彦代表：「大連立はパンデミックとか大きな危機があったときに考