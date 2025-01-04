距離スキーの全日本障害者競技大会第１日は４日、旭川市の富沢クロスカントリースキーコースで行われ、男子４・５キロフリー（立位）は、北京パラリンピック男子２０キロクラシカル金メダルの川除（かわよけ）大輝（日立ソリューションズ）が優勝した。ベテランの新田佳浩（同）が２位。女子４・５キロフリー（立位）は阿部友里香（同）が制した。今年初のレースに臨んだ川除は「（昨年１２月の）フィンランドでのワールドカ