強制送還されるハイチ移民を乗せ、一時収容施設を後にするドミニカ共和国のトラック/Federico Parra/AFP/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）中米ドミニカ共和国は昨年、２７万６０００人のハイチ人を強制送還した。同国の移民総局が明らかにした。昨年１０〜１２月だけで９万４０００人超が強制送還された。この期間に講じられた新たな措置では、１週間にハイチ人の不法移民最大１万人を送還することを目標に掲げていた。こ