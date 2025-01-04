正月三が日が終わり、最大9連休もいよいよ終盤です。各地では新年の伝統行事など、様々な催しが開かれました。フグの本場として知られる山口・下関市で4日未明、新年恒例の初競りが行われました。フグの競りは、競り人と仲買人が袋の中で指を握って値段を決める袋競りという独特の方法で行われます。2025年は年末のしけで入荷量が減ったこともあり、1kg当たりの最高値は1万8000円で、2024年より2000円高くなりました。下関唐戸魚市