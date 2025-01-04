声優の神谷浩史が3日深夜、文化放送「東映公認鈴村健一・神谷浩史の仮面ラジレンジャー」に出演。元日に発表した女優・逢沢りな（33）との結婚を改めて報告した。声優の岩河拓＆長谷川暖、結婚を報告「未熟な2人ではございますが」神谷は「お時間いただいて申し訳ないんですけど、1月1日に発表したんですけど、私、神谷浩史はですね、逢沢りなさんと入籍いたしまして」と言い、「実は長い事、独身だったんですけど。8年くらい独