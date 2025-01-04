東海テレビのドキュメンタリー映画『いもうとの時間』が1月4日、劇場公開されました。『いもうとの時間』は1971年、5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」で無実を訴え続け獄中死した奥西勝・元死刑囚の妹の人生を描いた作品です。仲代達矢さん：「この作品でナレーションを務めました仲代達矢です。92才です」4日の東京での舞台挨拶で、俳優の仲代達矢さん(92)が「この映画に関わって良かった。生きている限り、真