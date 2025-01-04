新日本プロレス４日の東京ドーム大会で、ＩＷＧＰ女子王者の岩谷麻優（３１）がＡＺＭ（２２）の挑戦を退けて９度目の防衛に成功した。開始早々にＡＺＭが場外へのダイビングボディーアタックを放ったのを皮切りに、両者のハイスピードバトルが展開された。ムーンサルトプレスを回避された岩谷は、カナディアンデストロイヤー、さらにダブルアーム式カナディアンデストロイヤーと怒とうの猛攻にさらされた。さらにラ・ミステ