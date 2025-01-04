2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう」で、主人公・蔦屋重三郎と関わる人物の一人が平賀源内だ。歴史作家の河合敦さんは「発明家や本草学者、戯作者など多彩な顔を持つ天才だった。重三郎とは、吉原遊廓の案内書『吉原細見』の発行を通じて親交があった」という――。※本稿は、河合敦『蔦屋重三郎と吉原 蔦重と不屈の男たち、そして吉原遊廓の真実』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。「平賀鳩渓（源内）肖像」（画像＝木