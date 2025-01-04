Ernest Scheyder[３日 ロイター] - バイデン米政権は３日、鉱物探査会社ペーペチュア・リソーシズ（アイダホ州ボイシ）にアイダホ州の鉱山でのアンチモンと金の採掘許可を出した。アンチモンは弾薬や赤外線ミサイル、難燃剤などに使われる重要鉱物。これまで米国内に供給源がなかったが、中国が昨年１２月に対米輸出を原則禁止しており、国内調達体制を構築する。同社の採掘計画を８年にわたり審査していた米森林局がこのほど