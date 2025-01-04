【モデルプレス＝2025/01/04】お笑いコンビ・EXITのりんたろー。が2025年1月4日、自身のInstagramを更新。退院したことを明かした。【写真】EXITりんたろー。退院後の姿◆りんたろー。笑顔で退院報告1日の投稿にて、体調不良でドクターストップがかかったことを報告していたりんたろー。は、「久しぶりの朝日 久しぶりの外の空気」とハッシュタグに「退院」と添えて退院を報告。キャップとメガネ姿での自撮りを公開し、元気な姿を