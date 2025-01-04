【モデルプレス＝2025/01/04】タレントでモデルの近藤千尋が1月4日、自身のInstagramを更新。家族で旅行に訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】近藤千尋＆ジャンポケ太田夫妻、ラブラブ密着ショット◆近藤千尋＆ジャンポケ太田夫妻、両家族で旅行へ近藤は「winter vacation 今年も両家家族とみんなで旅行です」と明かし、写真を投稿。三女を抱える夫でお笑いタレント・ジャングルポケット太田博久との密着ショット