韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。「겉절이（コッチョリ）」の意味は？「겉절이（コッチョリ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、キムチはキムチでもあるキムチの種類を表す言葉です。「겉절이（コッチョリ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールして