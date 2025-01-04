全国高校ラグビーの準決勝は５日、前回王者の桐蔭学園（神奈川）と、国学院栃木が対戦する。２連覇に挑む桐蔭学園は４日、大阪市内で調整。フランカーの申驥世主将（３年）は「体の疲れもあるけど、昨日の勝ちも自信につながっている」と、３日の準々決勝でＡシード・大阪桐蔭（大阪第１）に逆転勝ちした一戦に手応えを語った。大阪桐蔭との大一番は、序盤に連続失点しながら逆転勝ち。底力を見せたが、藤原秀之監督は「（体力