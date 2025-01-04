◆第５９回シンザン記念・Ｇ３（１月１３日、中京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１月４日、栗東トレセン１１月９日に新馬勝ちしたミニトランザット（牡３歳、栗東・杉山佳明厩舎、父エピファネイア）は、ＣＷコースでルフトクス（４歳１勝クラス）、ネーブルオレンジ（３歳１勝クラス）を追走する併せ馬でいっぱいに追われた。１秒以上追走してルフトクスに１馬身、ネーブルオレンジには半馬身ほど及ばなかったが