俳優の香取慎吾が４日放送のフジテレビ系特番「おじゃＭＡＰ！！」（午後６時）に出演した。２０１８年３月以来７年ぶりの復活放送で「アンタッチャブル」山崎弘也と東京・浅草でのロケに臨んだ香取。開始早々、「ザキヤマさん、ありがとうございます！」と深々と頭を下げると、山本耕史、冨永愛、「ぱーてぃーちゃん」信子と浅草の新仲見世商店街などで炊飯ジャーのご飯１０合完食を目指し、「激ウマおかず」を探索した。