年末年始をふるさとや行楽地などで過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎えました。最大で9連休となった年末年始の休みも5日まで。4日午前、JR博多駅の新幹線ホームでは、お土産を持ってキャリーケースを引く家族連れや、見送りをする人の姿が多く見られました。■福岡市の実家から兵庫県へ母親「長いこと実家に帰って来れたの でよかったです」息子Q.思い出は？「餅つき」Q.何個ぐらい食