佐賀県白石町で4日、二十歳を迎えた若者を祝う式典がひと足早く開かれました。佐賀県白石町で開かれた「二十歳のつどい」には今年度中に20歳となる若者およそ200人が出席しました。佐賀県内では二十歳を祝う式典を、若者が帰省するこの時期に開く自治体が多く、あすまでの3日間で県内の約半数にあたる9つの市と町、唐津市の一部が式典を開催します。白石町の式典では地元で過ごした日々の映像が会場で流され、出席者はこれまで歩ん