4日は全国的に真冬の寒さとなり、日本海側の一部では大雪となりました。年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人のUターンラッシュはピークを迎えました。■Uターンラッシュはピーク帰省客らでごった返す東京駅。北海道の新千歳空港には長〜い行列が。Uターンラッシュがピークを迎えています。こちらの家族は正月早々、不運な出来事が…。子ども「スキーに行きたかったけど、皆、風邪引いて行けなかった」祖母「40℃出たよね