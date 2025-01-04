タモリ（79）が3日放送のNHK正月特番「タモリと鶴瓶の新春！初しゃべり会」に出演。お笑いの世界に入ったきっかけを明かした。ウッチャンナンチャン内村光良（60）から「お笑いをやろうと思ったきっかけ」を聞かれ、タモリは「俺はこの世界にサイドステップ踏みながら入った」と答えた。20代のころ保険の営業やボウリング場の支配人などをしていたというタモリは、「30までは何やってもいいだろうと思って、流されるままにいろんな