三重県の志摩スペイン村で1月4日、新年を祝うイベントが開かれています。パークのメインストリート・エスパーニャ通りに飾られた華やかな門松。年末年始のイベント「ニューイヤー・フィエスタ」では、観客もいっしょに体を動かして寒さを吹き飛ばすキャラクターショーなどが開かれています。イベントは1月13日までです。