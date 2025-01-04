「闘うAV女優」として知られた元セクシー女優でプロレスラー兼ユーチューバーのちゃんよた（29）が、SNSを通じての誹謗（ひぼう）中傷に「逆にお前大丈夫かよ？」と心配になった理由を明かした。ちゃんよたは4日、X（旧ツイッター）を更新。「新年早々結構がっつりな誹謗中傷のコメントきたんだけど、その人のアカウント覗いたら、実名と車のナンバーと子供の写真をSNSに載せていて逆にお前大丈夫かよ？と心配してしまった」と自身