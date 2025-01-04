自動車を運転中、道路上に落下物を見つけた場合はどう対応するべきなのでしょうか。2024年5月ごろ、実際に運転中に想像できないような大型落下物に遭遇した、Aさんの体験談を聞きました。【写真】どうしてこうなった…バイパス道路に「神社」が落ちてた！？「この神社に合格祈願は行けないなw」──かなり大きな落下物に遭遇したとのことですが、どのような状況だったのですか？休日に家族を車に乗せて、郊外へ出かけた時でした。