藤枝MYFCは4日、FW中川風希(29)の契約更新を発表した。中川は埼玉県出身で、武南高校、関東学院大学と進学。卒業後はスペインへ渡り、バジェカス、ベティス・サン・イシドロでプレーした。2017年8月に琉球へ加わり、Jリーグ初挑戦。2018シーズンはJ3で32試合16得点の活躍でJ2昇格に貢献し、2019年3月には横浜F・マリノスへステップアップした。しかし、横浜FMでは出番が限られ、2020年以降は京都サンガF.C.、琉球、今治でプレー。2