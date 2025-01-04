FC琉球は4日、韓国人GKパク・ソンス(28)が海外クラブ(韓国)を含めた移籍を前提とした交渉・準備のため、チームから離れると発表した。パク・ソンスは2015年に韓国のFC江南から愛媛FCに加入。2020年にFC岐阜へ期限付き移籍した。2021年に大邱FCへ完全移籍し、韓国へ帰還。その後はFC安養へ移り、2024年の琉球への移籍で再来日した。琉球では明治安田J3リーグで3試合プレー。YBCルヴァンカップでも1試合ゴールマウスを守った。