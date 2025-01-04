徳島ヴォルティスは4日、MF杉森考起(27)との契約更新を発表した。杉森は名古屋グランパスのアカデミー出身で、2014年のトップチーム昇格後はFC町田ゼルビアへの期限付き移籍も経験。2020年に今度は徳島へ期限付き移籍すると、翌年に完全移籍へと切り替わった。2024シーズンはケガによる離脱もあり、明治安田J2リーグで19試合、天皇杯で2試合に出場した。徳島在籍6シーズン目に臨む杉森はクラブを通じてコメントしている。「徳島ヴ