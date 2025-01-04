ミュージカルなどで活躍する俳優の三浦宏規(25)が自身のXを更新。憧れのプロ野球選手との対面を報告した。「こんなことってあるんだ」と綴り投稿したのは、巨人の岡本和真との2ショット。出演する舞台「レ・ミゼラブル」(東京・帝国劇場)を岡本が観劇したことを紹介し、うれしさが隠しきれない様子で写真に納まっている。この投稿にファンからは「スターとスターは会う運命なんですね」「嬉しさが滲み出てますね」「いい新年