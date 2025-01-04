年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人のUターンラッシュがピークを迎えています。 【写真を見る】「のんびり過ごせてとてもいいお正月でした」Uターンラッシュがピーク迎える =静岡 JR静岡駅の東海道新幹線上りホームではスーツケースやお土産などを持った家族連れの姿が多くみられました。 ＜埼玉へ帰る家族＞ 「のんびり過ごせてとてもいいお正月でした」 「（祖父母に）大き