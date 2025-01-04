日本テレビ「あの時実は…巨人リーグ優勝の裏側全部話しますSP」が昨年12月30日午前7時から放送され、岸田行倫捕手（28）のちょっと可愛いお願いに同学年の岡本和真内野手（28）が応じるほっこりシーンがあった。番組では坂本勇人内野手（36）、吉川尚輝内野手（29）、岡本和のゴールデン・グラブ受賞組に門脇誠内野手（23）を加えた“鉄壁内野手”による座談会と、岸田、井上温大投手（23）、中山礼都内野手（22）、浅野翔吾