明日5日も北日本の日本海側や北陸は断続的に雪や雨で、積雪が増える所も。帰省のUターンは時間に余裕を持った行動を。6日の仕事始めは西から雨が強まり、荒天注意。東日本の太平洋側で雨量が増え、山は湿った雪も。7日から日を追うごとに強烈寒波が南下。長引く大雪に警戒。6日の仕事始めに3つの低気圧7日から冬型続く明日5日(日)は、冬型の気圧配置はいったんゆるみますが、北海道や東北の日本海側や北陸を中心に断続的に雪が降