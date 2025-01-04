◆全国高校ラグビー▽準決勝国学院栃木―桐蔭学園（５日・花園）準優勝した２０２１年度以来、３大会ぶりに４強入りした国学院栃木は４日、桐蔭学園（神奈川）戦へ向け、奈良市内でサインの確認など最終調整した。Ｂシードながら、準々決勝ではＡシードの石見智翠館を１２―０と完封するなど、ここまで３試合して失トライわずか１の堅守。吉岡肇監督は「我慢と連動している」と今冬猛威をふるうインフルエンザへの対策が、試合