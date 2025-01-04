第１０１回箱根駅伝（２〜３日、東京・千代田区読売新聞社〜神奈川・箱根町芦ノ湖往復＝１０区間２１７・１キロ）で総合新記録の１０時間４１分１９秒で２年連続８度目の総合優勝を飾った青学大は歓喜から一夜明けた４日、東京・港区の日本テレビで番組収録に参加した。最終１０区で優勝のゴールテープを切った小河原陽琉（１年）が両人さし指を頬に当てるポーズについて、田中悠登主将（４年）は、今季のチームテーマ「大手町