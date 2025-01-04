◇新日本プロレス「レッスルキングダム19」（2025年1月4日東京ドーム）IWGP世界へビー級王座の挑戦権をかけた17人参加「ニュージャパンランボー」は後藤洋央紀が大混戦を制し、挑戦権をゲットした。グレート・O・カーンとジョシュ・バーネットが最初にリングイン。ボルティン・オレッグ、永田、KENTA、矢野、天山、昨年の1・4でメインだったSANADAらが時間差でリングに入り、最高級のおいしい「挑戦権」を巡ってあの手この