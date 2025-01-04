女子テニスのASBクラシックは4日、ニュージーランドのオークランドで行われ、シングルス準決勝で大坂なおみ（フリー）がアリシア・パークス（米国）に6―4、6―2で勝ち、昨年1月の復帰後初めて決勝に進んだ。（共同）