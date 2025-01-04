国内で飼育されている唯一のオスのラッコ「リロ」が死にました。「リロ」は17歳で、人間に置き換えると70代から80代。「イケおじラッコ」として、福岡市の「マリンワールド海の中道」で人気を集めました。12月27日、餌を全く食べなくなり治療に専念していましたが、4日午前7時過ぎに死んだということです。リロが死んだことで、国内で飼育されているラッコは、三重県の鳥羽水族館にいるメス2頭のみになりました。