女子ゴルフの古江彩佳が１日に自身のインスタグラムを更新。「あけましておめでとうございます今年もａ．ｙｏｕと新年を迎えることができました私らしく頑張りますので、本年もよろしくお願いいたします」と記し、毎年恒例の浜崎あゆみのカウントダウン・ライブ「ａｙｕｍｉｈａｍａｓａｋｉＣＯＵＮＴＤＯＷＮＬＩＶＥ２０２４-２０２５Ａ〜Ｉａｍａｙｕ〜」で年を越したと報告した。古江は浜崎あゆみの