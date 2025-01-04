大分県大分市と大分空港の間で就航予定のホーバークラフトの見学会が4日、空港側ターミナルで行われました。 見学会 就航に向けた準備が進むホーバークラフト。年始で空港の利用客が多い時期にあわせて4日は空港側で船内とターミナルの見学会が行われました。 訪れた人は座席の座り心地を確かめたりしながら期待を膨らませていました。 ◆訪れた人は「今度、実際に海の上