「家の中で猫の声がする」ねこがいたまさかの場所にびっくり！おやつとおもちゃで上機嫌だったのに。愛猫が「のっぺらぼう」になった理由／ねこようかい（1）ねこのような、ようかいのような、不思議な生き物…その名も「ねこようかい」。飼い主さんに女性のカゲを感じると嫉妬する「ゆきおんな」、 ツンデレを究める「あまのじゃく」、人魚っぽい謎の生き物「あまびえ」、夢を食べて飼い主さんの安眠を守る「ばく」。十猫十色なね