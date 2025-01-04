［高校選手権・準々決勝］東海大相模（神奈川）２−１ 明秀日立（茨城）／１月４日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu神奈川の虎が快進撃だ。初出場の東海大相模は１月４日、２年連続６回目の出場の明秀日立と対戦。前半31分に久保遼真に先制点を奪われるも、同40分に沖本陸が同点弾、後半25分に高畑旺崇が勝ち越し弾を挙げ、２−１で逆転勝利を収めた。大興奮の有馬信二監督は、試合後のインタビューで「凄いですね、選