浦和レッズは１月４日、KVコルトレイク（ベルギー１部）から金子拓郎が完全移籍で加入することで合意したと発表した。2023年夏に札幌からクロアチアのNKディナモ・ザグレブに赴いた金子は、昨夏にコルトレイクに移籍。欧州で貴重な経験を積んだ27歳は、浦和の公式サイトで「本当に強い覚悟をもってこの移籍を決断しました。タイトル獲得のために全力で闘います」と伝えた。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押