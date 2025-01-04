MLB公式サイトは3日（日本時間4日）、「2025年を象徴する選手は？」と題した記事を公開。昨季4年ぶり8回目の世界一を掴んだドジャースからは、二刀流復活が注目される大谷翔平投手とムーキー・ベッツ内野手が選出された。 ■二刀流復活に期待寄せる 記事では、先日同サイトにて公開された「2024年シーズンの看板選手10人」に入らなかった選手から25年の注目メンバーをピックアップ。前回に続いて