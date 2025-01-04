【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「やれるだけやったらあとは気にせず思い切って！応援しています！」（AI） AIが、受験生応援ライブと1,000機のドローンを使用した『キットカット 受験生応援ドローンショー ～みんなで飛ばそう史上最大!?の千羽鶴～』を2025年元日に山口・防府天満宮で開催した。 元日に実施された本イベントでは、1,000機のドローンが受験生や受験生を応援する