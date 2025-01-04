■「急いで撮ったからブレブレですみません」（佐久間大介／Snow Man） 【画像】佐久間大介（Snow Man）とaikoのピース笑顔ショット Snow Manの佐久間大介が自身のX（旧Twitter）を更新。aikoとの自撮り2ショットを公開した。 「aikoさんと！」というコメントとともに披露したのは、佐久間が顔の横、aikoが目の横でピースしている笑顔ショット。 歌番組の舞台裏だろうか、グレーのジャケットを着用した佐久