ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は完結後、電子書籍が発売。読者からは「おばあちゃんの言葉が今の時代に対してとても大切なことを言ってくれている」「人生で一番大切なことが描いてある漫画」など感動の声が続出している。【漫画】「親に捨てら